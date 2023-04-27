Игрушки для детей своими руками: как легко изготовить слайм самостоятельно

Слайм – это популярная детская игрушка, которую еще называют "успокаивающей". Это вязкое вещество "антистресс" пользуется большим спросом уже на протяжении десятилетия. Некоторые говорят, что если ее постоянно мять, растягивать или делать другие движения, это помогает успокоиться, снять стресс или даже сконцентрироваться.

Слайм, или лизун имеет разные цвета, разную структуру, бывает и прозрачным. Существуют следующие виды слайма:

Джигли – имеет жидкое состояние, а при сжатии в руках твердеет

Флаффи – мягкий как пенка

Баттер – похож на пасту, мягкий

Клауд – гладкий и мягкий, без пузырьков воздуха

Прозрачный – может быть с добавлением пайеток и блесток.

Аромаслайм – имеет разные цвета и запахи

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Как изготовить слайм самостоятельно в домашних условиях

Возьмите тюбик силикатного клея (200 мл), смешайте его с чайной ложкой зубной пасты. Добавьте в массу полчайной ложки любого геля для душа и каплю любого крема, все еще раз перемешайте.

Как только смесь станет однородной, добавьте грамм любого пищевого красителя и по желанию – блестки или пайетки. Если полученная смесь будет сильно липкой, добавьте щепотку соды и снова хорошо перемешайте. Следует также добавить в смесь три-четыре капли тетрабората натрия. Лизун должен получиться мягким и эластичным.

Как сделать лизун без клея:

Крахмал – 3 ст. л.

Шампунь – 1 ст. л.

Детское масло – 1 ст.л.

Смешайте крахмал, шампунь и растительное масло. Если будет липнуть к рукам, добавьте еще ложку крахмала.

Важно: без клея для изготовления слайма можно использовать жидкое мыло и добавить соду или сахар. Такой слайм хранят в холодильнике, однако он не будет долго пригоден для игр.

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