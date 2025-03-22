Чи мають право УБД на знижку на комунальні послуги у 2025 році

Держава надає учасникам бойових дій (УБД) суттєві пільги на оплату комунальних послуг як визнання їхнього внеску у захист України. За певних умов військовослужбовці можуть отримувати комунальні послуги безкоштовно.

Які пільги на комуналку діють для УБД у 2025 році

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій, учасники Революції гідності та члени їхніх сімей мають право на такі пільги:

75% знижки на комунальні послуги

75% знижки на квартплату

75% знижки на паливо для будинків без центрального опалення

100% знижки на комунальні послуги для УБД з інвалідністю

50% знижки на комунальні послуги для членів сімей загиблих військових

Варто зазначити, що пільги поширюються на обмежену площу житла: 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає в помешканні, плюс додаткові 10,5 кв. м на все житло.

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Як працює механізм отримання пільг

Система працює за принципом відшкодування: спочатку військовослужбовець або члени його родини сплачують повну вартість комунальних послуг, а потім Пенсійний фонд України повертає відповідну частину коштів на спеціальний банківський рахунок.

Процедура оформлення пільг

Для оформлення пільг на комунальні послуги необхідно:

Звернутися до ЦНАП або відділення Пенсійного фонду України Подати заяву через вебпортал ПФУ (онлайн-варіант)

Потрібні документи:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Посвідчення учасника бойових дій

Якщо заяву подає родич військовослужбовця, додатково потрібно надати документ, що підтверджує родинні зв'язки.

Термін розгляду заяви Пенсійним фондом України становить 10 днів.

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