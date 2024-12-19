Інавгурація Трампа може спричинити розпродаж криптовалют, – Артур Гейс

На тлі очікувань інавгурації обраного президента США Дональда Трампа в січні 2025 року криптовалютний ринок демонструє зростання оптимізму, зокрема, Bitcoin подолав позначку в $100,000 на початку грудня. Однак Артур Гейс, співзасновник BitMEX, попереджає про можливе значне падіння ринку після цієї події, що суперечить загальним оптимістичним настроям.

Обережний прогноз на тлі оптимізму

У своєму блозі під назвою "Trump Truth", опублікованому 17 грудня, Гейс висловив переконання, що очікування ринку щодо швидкого впровадження крипто-дружньої політики за Трампа є надто оптимістичними. Він підкреслив невідповідність між ентузіазмом інвесторів і часом, необхідним для впровадження значних змін.

"Ринок вважає, що Трамп і його команда зможуть миттєво досягти економічних і політичних чудес", – пише Гейс, попереджаючи, що політичні та економічні рішення можуть вимагати більше часу.

Гейс прогнозує, що усвідомлення цих затримок призведе до різкого падіння ринку криптовалют навколо інавгурації, після чого в 2025 році настане більш стійке зростання.

Стратегія для подолання волатильності

Гейс повідомив, що його інвестиційний фонд Maelstrom планує змінити портфель, готуючись до очікуваної волатильності. Продавши частину активів напередодні інавгурації, фонд має намір скористатися нижчими цінами під час передбачуваного падіння ринку в першій половині 2025 року.

"Maelstrom зменшить частину позицій заздалегідь, сподіваючись викупити ключові активи за нижчими цінами протягом першої половини 2025 року", – зазначив Гейс. Він визнав ризик втрати можливого прибутку, якщо зростання ринку продовжиться, але висловив готовність купувати на падіннях.

Різні прогнози щодо майбутнього криптовалют

Хоча обережний підхід Гейса контрастує із загальним ентузіазмом ринку, його прогноз не є унікальним. Існують чутки, що MicroStrategy, основний інституційний інвестор у Bitcoin, може запровадити "період тиші" в січні 2025 року, припинивши випуск акцій і облігацій для купівлі BTC, що може ще більше послабити настрої на ринку.

Попри ці побоювання, багато хто залишається оптимістичним. Аналітики з Matrixport, криптоплатформи в Сінгапурі, прогнозують потужний старт 2025 року для Bitcoin, зазначаючи, що багато інвесторів можуть пошкодувати про те, що не накопичили більше активів під час останніх зростань цін. Так само багато хто вважає, що потенційна про-криптовалютна політика Трампа стане каталізатором для виведення Bitcoin та децентралізованих фінансів у мейнстрім.

Насичений подіями рік попереду

Криптовалютний ринок вже зазнав значного зростання після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року. Однак застереження Гейса додає нотку обережності щодо початку 2025 року. Попри те, що багато хто очікує, що політика Трампа зміцнить криптовалютний сектор у довгостроковій перспективі, шлях до цього може включати значну короткострокову турбулентність, яка створить як ризики, так і можливості для інвесторів.

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