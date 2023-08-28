Вимкніть це негайно: п‘ять побутових приладів, які споживають забагато електроенергії

Питання ефективності використання електроенергії актуальне в будь-яку пору року. Тому корисно буде знати, які електроприбори споживають найбільше енергії.

Про це пише radiotrek.

Сушарка для білизни

Ця техніка "накручує" близько 52 кВт/год щомісяця. Влітку можна економити, сушачи одяг на свіжому повітрі, тим самим зменшуючи витрати електроенергії та коштів. У зимовий час рекомендується перевести сушарку у режим енергозбереження, якщо така можливість передбачена.

Посудомийна машина

За один цикл цей прилад в середньому затрачає 3,6 кВт/год. Розумно вмикати посудомийку лише після повного її заповнення або обираючи режим економії енергії, навіть якщо це вимагає більше часу.

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Холодильник з морозильною камерою

Цей прилад працює цілодобово і, звісно ж, споживає електроенергію. Для зниження витрат рекомендується періодично розморожувати морозильні камери, тримати дверцята відкритими якнайменше часу та розміщувати в холодильнику лише охолоджені продукти.

Пральна машина

Один цикл прання може витрачати 2,1 кВт/год. Щоб заощадити електроенергію, варто прати лише при повному завантаженні барабана. Додатково більшість плям можна видалити за допомогою прохолодної води, що дозволить знизити температуру прання.

Електрична духовка

Середня витрата електроенергії становить 1,5 кВт на годину ( залежить від моделі). Завжди вимикайте духовку після закінчення готування.

Підсумовуючи, важливо пам'ятати про ефективне використання електроенергії в будь-який час року. Розсудливе поводження з побутовими приладами допоможе знизити розмір рахунків і забезпечити раціональне споживання електроенергії.

Нагадаємо, з 1 квітня в деяких регіонах збільшать тарифи на споживання електроенергії.

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