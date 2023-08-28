Выключите это немедленно: пять бытовых приборов, потребляющих слишком много электроэнергии

Вопрос эффективности использования электроэнергии актуален в любое время года. Поэтому полезно будет знать, какие электроприборы потребляют больше энергии.

Об этом пишет radiotrek.

Сушилка для белья

Эта техника "накручивает" около 52 кВт/ч ежемесячно. Летом можно экономить, суша одежду на свежем воздухе, тем самым уменьшая расход электроэнергии и средств. В зимнее время рекомендуется перевести сушилку в режим энергосбережения, если такая возможность предусмотрена.

Посудомоечная машина

За один цикл этот прибор в среднем затрачивает 3,6 кВт/ч. Разумно включать посудомойку только после ее полного заполнения или выбирая режим экономии энергии, даже если это требует больше времени.

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Холодильник с морозильной камерой

Этот прибор работает круглосуточно и, конечно, потребляет электроэнергию. Для снижения расхода рекомендуется периодически размораживать морозильные камеры, держать дверцу открытыми как можно меньше времени и размещать в холодильнике только охлажденные продукты.

Стиральная машина

Один цикл стирки может тратить 2,1 кВт/ч. Чтобы сэкономить электроэнергию, следует стирать только при полной загрузке барабана. Дополнительно большинство пятен можно удалить с помощью прохладной воды, что позволит снизить температуру стирки.

Электрическая духовка

Средний расход электроэнергии составляет 1,5 кВт в час (зависит от модели). Всегда выключайте духовку по окончании приготовления.

Подытоживая, важно помнить об эффективном использовании электроэнергии в любое время года. Благоразумное обращение с бытовыми приборами поможет снизить размер счетов и обеспечить рациональное потребление электроэнергии.

Напомним, с 1 апреля в некоторых регионах увеличат тарифы на потребление электроэнергии.

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