Українська
Общество

С 1 апреля в некоторых регионах увеличат тарифы на потребление электроэнергии

Игорь Романько

С 1 апреля в Украине повысят цены на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию будут расти. Однако окончательного ответа и даты, с которой вырастет стоимость электричества для населения, пока нет. Но уже с 1 апреля поднимутся тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей.

Читайте также: Отдельная категория украинцев может получить 100% скидки на оплату коммуналки: кого это касается

Такое решение НКРЭК приняла еще в ноябре 2022 года. Тарифы возрастут для 6 операторов системы распределения (ОСР), находящихся в зоне боевых действий:

  1. ДТЭК Донецкие электросети;
  2. Запорожьеоблэнерго;
  3. Херсоноблэнерго;
  4. ДТЭК Высоковольтные сети;
  5. Луганское энергетическое объединение;
  6. ГП Региональные электросети.

Тарифы на распределение электроэнергии увеличат в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года. Таким образом, стоимость распределения электроэнергии вырастет:

  • для первого класса напряжения – от 544 до 817%;
  • для второго класса – от 356 до 567%.

В Нацкомиссии пояснили, что увеличение тарифов на распределение электроэнергии связано со следующими факторами:

  • ростом зарплат персонала энергокомпаний;
  • ростом стоимости услуг передачи электроэнергии и диспетчерских услуг НЭК Укрэнерго;
  • закупкой потерь электроэнергии в сетях;
  • закупкой электроэнергии на спотовом рынке.

Относительно повышения тарифов на электроэнергию для населения власти рассматривают пока 4 варианта. Среди этих вариантов одновременное повышение тарифа для всех потребителей до рыночного уровня (в 3-4 раза), а также дифференцированный тариф, который будет зависеть от объема потребления.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Общество