С 1 апреля в некоторых регионах увеличат тарифы на потребление электроэнергии

С 1 апреля в Украине повысят цены на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию будут расти. Однако окончательного ответа и даты, с которой вырастет стоимость электричества для населения, пока нет. Но уже с 1 апреля поднимутся тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей.

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Такое решение НКРЭК приняла еще в ноябре 2022 года. Тарифы возрастут для 6 операторов системы распределения (ОСР), находящихся в зоне боевых действий:

ДТЭК Донецкие электросети; Запорожьеоблэнерго; Херсоноблэнерго; ДТЭК Высоковольтные сети; Луганское энергетическое объединение; ГП Региональные электросети.

Тарифы на распределение электроэнергии увеличат в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года. Таким образом, стоимость распределения электроэнергии вырастет:

для первого класса напряжения – от 544 до 817%;

для второго класса – от 356 до 567%.

В Нацкомиссии пояснили, что увеличение тарифов на распределение электроэнергии связано со следующими факторами:

ростом зарплат персонала энергокомпаний;

ростом стоимости услуг передачи электроэнергии и диспетчерских услуг НЭК Укрэнерго;

закупкой потерь электроэнергии в сетях;

закупкой электроэнергии на спотовом рынке.

Относительно повышения тарифов на электроэнергию для населения власти рассматривают пока 4 варианта. Среди этих вариантов одновременное повышение тарифа для всех потребителей до рыночного уровня (в 3-4 раза), а также дифференцированный тариф, который будет зависеть от объема потребления.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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