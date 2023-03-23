С 1 апреля в некоторых регионах увеличат тарифы на потребление электроэнергии
Тарифы на электроэнергию будут расти. Однако окончательного ответа и даты, с которой вырастет стоимость электричества для населения, пока нет. Но уже с 1 апреля поднимутся тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей.
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Такое решение НКРЭК приняла еще в ноябре 2022 года. Тарифы возрастут для 6 операторов системы распределения (ОСР), находящихся в зоне боевых действий:
- ДТЭК Донецкие электросети;
- Запорожьеоблэнерго;
- Херсоноблэнерго;
- ДТЭК Высоковольтные сети;
- Луганское энергетическое объединение;
- ГП Региональные электросети.
Тарифы на распределение электроэнергии увеличат в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года. Таким образом, стоимость распределения электроэнергии вырастет:
- для первого класса напряжения – от 544 до 817%;
- для второго класса – от 356 до 567%.
В Нацкомиссии пояснили, что увеличение тарифов на распределение электроэнергии связано со следующими факторами:
- ростом зарплат персонала энергокомпаний;
- ростом стоимости услуг передачи электроэнергии и диспетчерских услуг НЭК Укрэнерго;
- закупкой потерь электроэнергии в сетях;
- закупкой электроэнергии на спотовом рынке.
Относительно повышения тарифов на электроэнергию для населения власти рассматривают пока 4 варианта. Среди этих вариантов одновременное повышение тарифа для всех потребителей до рыночного уровня (в 3-4 раза), а также дифференцированный тариф, который будет зависеть от объема потребления.
Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.
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