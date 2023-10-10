Використовуйте хвойні голки, щоб підживити рослини восени: поради досвідчених садівників

Хвойний опад, який зазвичай вважається простим сміттям іншими городниками, насправді може стати важливим джерелом добрив для вашого саду. Ця стаття розкриє, як можна правильно використовувати хвойний опад для користі рослин.

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Хвоя містить велику кількість корисних речовин і вітамінів, і, що ще важливіше, вона може зберігатися тривалий час без особливих зусиль, пише сайт noviydoctor. Ви можете зібрати хвойний опад і зберігати його у тканинних мішках в добре провітрюваному приміщенні. Ця хвоя може бути використана для створення не лише настоїв і відварів, але й добрив.

Якщо ви плануєте виготовити компост із дрібних гілочок хвойних дерев, будьте готові до того, що це може зайняти близько двох років і вимагатиме постійної провітрювання. Однак результат вас точно порадує. Ви отримаєте дуже поживне добриво, насичене ефірними оліями, фітонцидами та іншими речовинами, які допомагають живити рослини і відлякувати шкідників.

Крім того, хвойний опад може бути використаний для створення вертикальних грядок. Для цього вам потрібно виготовити спеціальний ящик, розмір якого відповідає вашим потребам. Заповніть його підготовленими хвойними голками, розташованими на дні ящика, а також покрийте тонким шаром золи. Потім додайте сухе листя, стару траву, солому та бадилля овочевих культур.

Шар хвойного опаду має залишити приблизно 20-30 сантиметрів вільного простору у верхній частині ящика. Цей простір заповнюється звичайною поживною ґрунтом з вашого саду. Найкращий час для створення таких грядок – осінь.

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