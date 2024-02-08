Із нового законопроєкту про мобілізацію приберуть три суперечливі норми: подробиці від Арахамії

Голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія повідомив, що депутати допрацюють новий законопроєкт про мобілізацію №10449, який парламент ухвалив у першому читанні 7 лютого.

Відео дня

Законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку "має питання", – зауважив представник провладної фракції.

Читайте також: У ВР визнали, що оновлений законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики

"Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", – додав він.

За словами Арахамії, депутати до другого читання планують унормувати такі статті законопроєкту:

Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", – резюмував голова фракції.

Додамо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проєкт було відкликано 11 січня.

30 січня Уряд подав у Раду оновлений законопроєкт. В ньому пропонується, зокрема, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!