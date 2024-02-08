Из нового законопроекта о мобилизации уберут три противоречивых нормы: подробности от Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия сообщил, что депутаты доработают новый законопроект о мобилизации №10449, который парламент принял в первом чтении 7 февраля.

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Законопроект №10449 по военной службе, мобилизации и учету "имеет вопросы", – отметил представитель провластной фракции.

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"Будем работать над ними в комитете до второго чтения", – добавил он.

По словам Арахамии, депутаты ко второму чтению планируют унормировать следующие статьи законопроекта:

Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства. Просмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", — резюмировал глава фракции.

Добавим, 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду проект закона по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января.

30 января Правительство подало в Раду обновленный законопроект. В нем предлагается, в частности, снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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