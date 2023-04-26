Позбудьтеся негайно: ці речі в будинку притягують бідність

Деякі дрібнички чи звичайні для нас речі в будинку приносять невдачу і бідність. Від них треба негайно позбутися.

Такі недоброзичливі предмети мають здатність руйнувати життя. UAportal пояснює, про які речі саме йдеться.

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Чужі речі

Чужі речі можуть стати джерело негативної енергію. Найбільш небезпечні – амулети і талісмани, які заважають нормальній циркуляції енергії в будинку, оскільки є чужорідними предметами. Проте це не стосується речей, які самі купили, чи вам подарували з доброзичливими намірами.

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Розбите дзеркало чи посуд

Дрібні невдачі можуть стати постійними супутниками жителів будинку, де зберігають побитий посуд чи дзеркала. Такі речі треба просто одразу викидати та виносити з дому.

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Зламаний годинник

Зламаний годинник потрібно або одразу поремонтувати, або ж викинути. Несправний механізм стає причиною невдач в житті та "чорної смуги".

Старий віник

Старі віники приносять в будинок енергетичне сміття. Тому краще не економити на придбанні нового, якщо не хочете мати постійні неприємності.

Гроші і гаманці

Найкраще колекціонувати старі монети чи паперові гроші у спеціальний альбомах. Якщо ж це робити у старому гаманці, то грошові енергетичні потоки просто заблокуються.

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Нагадаємо, що гаманець треба налаштувати на грошовий потік та фінансову вдачу. Якщо ж туди поміщати все без розбору, створюватиметься енергетичний шум, чим відлякуватиме кошти.

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