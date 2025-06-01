Зміна правил обчислення пенсій під час війни: про що варто знати українцям

В Україні запроваджено спеціальні законодавчі норми, які мають на меті захистити громадян від зниження розміру пенсій через падіння доходів у період повномасштабної війни. Особливо це стосується випадків, коли заробітна плата тимчасово зменшилася або стала нестабільною.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). За даними ПФУ, низькі зарплати, які громадяни отримували під час воєнного стану, не вплинуть негативно на розмір майбутньої пенсії. Законодавці передбачили, що ці місяці можуть бути виключені з розрахункового періоду.

Йдеться про закон №2506-IX, який вніс зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, під час визначення пенсійного розміру можна не враховувати доходи за період дії воєнного стану та ще три місяці після його завершення — якщо це призведе до вигіднішого розрахунку.

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Як рахують пенсію: що потрібно знати

Пенсійний фонд пояснює: для обчислення пенсії беруть до уваги весь трудовий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, і враховують коефіцієнт заробітної плати, що відображає індивідуальний рівень доходу кожної людини.

Якщо у людини є страховий стаж до 1 липня 2000 року, вона має право самостійно обрати будь-який п’ятирічний період із найвищими зарплатами — навіть якщо у трудовій біографії були перерви. Це дозволяє значно підвищити розрахунковий коефіцієнт, а отже — й розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

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