Изменение правил исчисления пенсий во время войны: о чем следует знать украинцам

В Украине введены специальные законодательные нормы, направленные на защиту граждан от снижения размера пенсий из-за падения доходов в период полномасштабной войны. Особенно это касается случаев, когда заработная плата временно снизилась или стала нестабильной.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По данным ПФУ, низкие зарплаты, которые граждане получали во время военного положения, не окажут негативного влияния на размер будущей пенсии. Законодатели предусмотрели, что эти месяцы могут быть исключены из расчетного периода.

Речь идет о законе №2506-IX, который внес изменения в статью 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, при определении пенсионного размера можно не учитывать доходы за период действия военного положения и еще три месяца после его завершения — если это приведет к более выгодному расчету.

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Как считают пенсию: что нужно знать

Пенсионный фонд объясняет: для исчисления пенсии принимают во внимание весь трудовой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, и учитывают коэффициент заработной платы, отражающий индивидуальный уровень дохода каждого человека.

Если у человека есть страховой стаж до 1 июля 2000 года, он имеет право самостоятельно выбрать любой пятилетний период с высокими зарплатами — даже если в трудовой биографии были перерывы. Это позволяет значительно повысить расчетный коэффициент, а значит, и размер будущей пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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