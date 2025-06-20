Чи зміниться розмір мінімальної пенсії з 1 липня: відповідь ПФУ

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні зросла внаслідок індексації, проведеної у березні. Водночас підвищення торкнулося не всіх пенсіонерів, а лише окремих категорій громадян.

У липні змін у розмірах мінімальної пенсії не очікується. Про це повідомили в Пенсійному фонді України, посилаючись на чинне законодавство.

Таким чином, пенсійні виплати залишаються на рівні, встановленому раніше. В залежності від віку, статусу, наявності повного страхового стажу та працездатності, мінімальна пенсія варіюється. Наприклад, пенсіонери у віці від 65 років із повним стажем, які не працюють, отримують 3 758 гривень. Особи віком від 70 до 80 років, за наявності необхідного стажу, отримують трохи менше — 3 613 гривень. Такий самий розмір пенсії передбачено і для українців від 75 до 80 років, якщо їхній стаж не менший за 25 років у чоловіків і 20 — у жінок.

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Для пенсіонерів до 70 років, які мають повний стаж, виплата становить 3 323 гривні. Такий же розмір отримують і особи з інвалідністю І групи незалежно від віку. Тим, хто не працює та отримує пенсію без врахування віку, передбачено 3 038 гривень.

У той же час громадяни, які не набули достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію на загальних умовах, продовжують отримувати мінімальну виплату в розмірі 2 361 гривня.

Окремим категоріям українців також передбачені компенсаційні доплати за віком. Вони залишаються незмінними і коливаються від 300 до 570 гривень залежно від статусу пенсіонера.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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