Изменится ли размер минимальной пенсии с 1 июля: ответ ПФУ

В 2025 году минимальная пенсия в Украине выросла в результате индексации, проведенной в марте. В то же время повышение коснулось не всех пенсионеров, а только отдельных категорий граждан.

В июле изменений в размерах минимальной пенсии не ожидается. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на действующее законодательство.

Таким образом, пенсионные выплаты остаются на уровне, установленном ранее. В зависимости от возраста, статуса, наличия полного страхового стажа и трудоспособности минимальная пенсия варьируется. Например, пенсионеры в возрасте от 65 лет с неработающим полным стажем получают 3 758 гривен. Лица от 70 до 80 лет, при наличии необходимого стажа, получают чуть меньше — 3 613 гривен. Такой же размер пенсии предусмотрен и для украинцев от 75 до 80 лет, если их стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 у женщин.

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Для пенсионеров до 70 лет, имеющих полный стаж, выплата составляет 3323 гривны. Такой же размер получают и лица с инвалидностью I группы вне зависимости от возраста. Тем, кто не работает и получает пенсию без учета возраста, предусмотрено 3038 гривен.

В то же время граждане, не получившие достаточное количество страхового стажа для выхода на пенсию на общих условиях, продолжают получать минимальную выплату в размере 2 361 гривна.

Отдельным категориям украинцев также предусмотрены компенсационные доплаты по возрасту. Они остаются неизменными и колеблются от 300 до 570 гривен в зависимости от статуса пенсионера.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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