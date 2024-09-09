Чи зміниться тариф на електроенергію в Україні до кінця 2024 року

До завершення 2024 року в Україні тарифи на електроенергію залишаться без змін. Ба більше, їхній перегляд не планується до 1 травня 2025 року. Отже, у вересні та протягом осінньо-зимового сезону 2024/2025 року вартість однієї кіловат-години складатиме 4,32 грн.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила OBOZ.UA, що дію чинного тарифу на електроенергію для українців продовжено до кінця квітня 2025 року. Поки що підвищення тарифу не планується.

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"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів. На рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року", – зазначила вона.

Міністр енергетики Герман Галущенко також підтвердив цей факт, зазначивши, що тариф затверджено урядовою постановою.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядати не будуть", – йдеться у його відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що Кабмін затвердив тарифи на газ до наступного року.

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