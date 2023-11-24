Jaguar за 500 грн донат: Демсокира оголосила про збір на 20 човнів для ССО

Рух "Демократична Сокира" оголосив про новий збір для придбання човнів бійцям 73 Морського центру ССО. У планах руху – зібрати 10 млн гривень.

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Аби заохотити українців донатити, Демсокира вирішила розіграти автомобіль Jaguar XJ. Його може отримати будь-хто, хто задонатить 500 грн. Переможця буде обрано за допомогою рандомайзеру, коли збір на 10 мільйонів буде завершений.

Зазначається, що за 10 млн гривень активісти руху куплять 20 човнів HEAVY DUTY HD460 з потужними двигунами Mercury M40MHL. Їх волонтери передадуть бійцям 73 Морського центру Сил Спеціальних операцій.

Ініціатори збору зауважують: Щоб утримати плацдарм на лівому березі Півдня, потрібні човни. "Щоб завозити бійців та боєприпаси. Та вивозити наших поранених", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль як лот Демсокира отримала від донора руху Ярослава Зінченка. Донатор зізнався, що хотів продати автівку, аби гроші витратити на якийсь транспорт для бійців ЗСУ. Потім він вирішив доєднатися до збору "Демократичної Сокири".

Реквізити для збору:

Банка Моно

Номер картки банки — 5375411210983487

PayPal — [email protected]

Нагадаємо, 24 листопада поблизу Джанкоя в Криму була атакована військова частина.

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