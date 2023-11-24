Jaguar за 500 грн донат: Демсокира объявила о сборе на 20 лодок для ССО

Движение "Демократическая Сокира" объявило о новом сборе для приобретения лодок бойцам 73 Морского центра ССО. В планах движения – собрать 10 млн гривен.

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Чтобы поощрить украинцев донатить, Демсокира решила разыграть автомобиль Jaguar XJ. Его может получить любой, кто задонатит 500 грн. Победитель будет выбран с помощью рандомайзера, когда сбор на 10 миллионов будет завершен.

Отмечается, что за 10 млн гривен активисты движения купят 20 лодок HEAVY DUTY HD460 с мощными двигателями Mercury M40MHL. Их волонтеры передадут бойцам 73 морского центра сил специальных операций.

Инициаторы сбора отмечают: Чтобы удержать плацдарм на левом берегу Юга, нужны лодки. "Чтобы завозить бойцов и боеприпасы. Но вывозить наших раненых", – говорится в сообщении.

Автомобиль как лот Демсокира получила от донора движения Ярослава Зинченко. Донатор признался, что хотел продать автомобиль, чтобы деньги потратить на какой-то транспорт для бойцов ВСУ. Затем он решил присоединиться к сбору "Демократической Сокиры".

Реквизиты для сбора:

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Номер карты банки — 5375411210983487

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Напомним, 24 ноября вблизи Джанкоя в Крыму была атакована военная часть.

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