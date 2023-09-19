До бургерів та м‘яса: рецепт цибулевого мармеладу
Цей мармелад за рецептом від Shuba можна зберігати в холодильнику до місяця. Примітка: він довго зберігаєтся лише у тому випадку, якщо банку не відкривати.
Інгредієнти:
Цибуля ріпчаста – 1 кг
Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.
Чебрець, гілочка – 4 шт.
Оцет бальзамічний – 2 ст. л.
Цукор – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
Цибулю (краще підійде фіолетова) наріжте півкільцями. Розігрійте сковороду з олією і викладіть цибулю.
Тушкуйте цибулю з сіллю під закритою кришкою до м’якості.
Додайте чебрець, бальзамічний оцет і цукор, зробіть сильний вогонь та випарте всю рідину (приблизно 1 годину).
Збільшіть вогонь і доведіть до стану джему/мармеладу.
Покладіть готовий мармелад у стерилізовану банку і закрутіть кришкою. Зберігайте у холодильнику близько місяця.
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