К бургерам и мясу: рецепт лукового мармелада

Этот мармелад по рецепту от Shuba можно хранить в холодильнике до месяца. Примечание: он долго хранится только в том случае, если банку не открывать.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 кг

Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.

Тимьян, веточка – 4 шт.

Уксус бальзамический – 2 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Лук (лучше подойдет фиолетовый) нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук.

Тушите лук с солью под закрытой крышкой до мягкости.

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Добавьте чабрец, бальзамический уксус и сахар, сделайте сильный огонь и выпарьте всю жидкость (примерно 1 час).

Увеличьте огонь и доведите до состояния джема/мармелада.

Положите готовый мармелад в стерилизованную банку и закрутите крышкой. Храните в холодильнике около месяца.

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