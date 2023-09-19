К бургерам и мясу: рецепт лукового мармелада
Этот мармелад по рецепту от Shuba можно хранить в холодильнике до месяца. Примечание: он долго хранится только в том случае, если банку не открывать.
Ингредиенты:
Лук репчатый – 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.
Тимьян, веточка – 4 шт.
Уксус бальзамический – 2 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
Лук (лучше подойдет фиолетовый) нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук.
Тушите лук с солью под закрытой крышкой до мягкости.
Добавьте чабрец, бальзамический уксус и сахар, сделайте сильный огонь и выпарьте всю жидкость (примерно 1 час).
Увеличьте огонь и доведите до состояния джема/мармелада.
Положите готовый мармелад в стерилизованную банку и закрутите крышкой. Храните в холодильнике около месяца.
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