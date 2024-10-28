Кабмін частково відновив бронювання військовозобов‘язаних: подробиці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних. Відповідне рішення було прийняте 25 жовтня за поданням першого заступника міністра оборони.

Згідно з протокольним рішенням, працівники, які мають статус заброньованих до кінця травня 2024 року, отримають можливість продовжити термін відстрочки на такий самий період. Це рішення спрямоване на підтримку безперебійної роботи стратегічних галузей економіки, особливо тих, що забезпечують оборонні потреби країни. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінет міністрів України

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Водночас триває перевірка рішень щодо надання підприємствам статусу критично важливих, які були прийняті за останні чотири місяці. Аудит, що триватиме до 15 листопада, зумовлений незвичним збільшенням кількості таких підприємств та їхніх заброньованих працівників.

За результатами перевірки профільні міністерства проаналізують можливі порушення та корупційні ризики. На основі отриманих даних Кабмін планує переглянути та оновити критерії бронювання.

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