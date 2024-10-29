Кабмін обмежить ухилянтів у праві керування авто: подробиці

Міністерство оборони України запровадило нову систему міжвідомчої співпраці для посилення контролю за військовозобов'язаними. За оновленими правилами, територіальні центри комплектування, Служба безпеки України та розвідувальні органи отримали можливість оперативного обміну інформацією з Національною поліцією щодо осіб, які ухиляються від військового обліку.

Основною новацією стало впровадження електронної взаємодії між двома ключовими реєстрами: Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.Про це пише sud.ua.

Таке нововведення надасть правоохоронцям змогу швидко отримувати інформацію про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та супроводу до найближчого ТЦК чи підрозділу СБУ. При технічних збоях передбачено альтернативні способи подання запитів до поліції.

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Цифровізація комунікації між державними органами спрямована на підвищення ефективності мобілізаційної підготовки та військового обліку. Крім того, нова система спростить для ТЦК процедуру обґрунтування в суді підстав для застосування обмежень щодо керування транспортними засобами для осіб, які уникають виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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