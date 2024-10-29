Кабмин ограничит уклонистов в праве вождения: подробности

Министерство обороны Украины ввело новую систему межведомственного сотрудничества для усиления контроля за военнообязанными. По обновленным правилам, территориальные центры комплектования, Служба безопасности Украины и разведывательные органы получили возможность оперативного обмена информацией с Национальной полицией в отношении лиц, уклоняющихся от военного учета.

Основной новацией стало внедрение электронного взаимодействия между двумя ключевыми реестрами: Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. Об этом пишет sud.ua.

Такое нововведение позволит правоохранителям быстро получать информацию о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и сопровождения в ближайший ТЦК или подразделение СБУ. При технических сбоях предусмотрены альтернативные способы подачи запросов в полицию.

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Цифровизация коммуникации меж государственными органами ориентирована на повышение эффективности мобилизационной подготовки и военного учета. Кроме того, новая система упростит для ТЦК процедуру обоснования в суде оснований для применения ограничений по управлению транспортными средствами для лиц, избегающих выполнения воинской обязанности.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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