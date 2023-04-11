Кабмін розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки та сповіщатимуть про мобілізацію

Уряд вніс зміни до Положення про ТЦК (військкомати) згідно з ухваленою Кабміном 7 квітня постановою № 318. Зокрема, зазначені зміни дозволяють представникам ТЦК надсилати повістки військовозобов'язаним, незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку.

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Згідно з цією постановою, військкомати можуть проводити оповіщення та призов військовозобов'язаних громадян, за винятком військовозобов'язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки, в таких випадках:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).

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Крім того, згідно з цим документом, ТЦК звільнені від завдання займатися підготовкою і веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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