Кабмин расширил полномочия военкоматов: как теперь будут вручать повестки и уведомлять о мобилизации

Правительство внесло изменения в Положение о ТЦК (военнослужащие) согласно принятому Кабмином 7 апреля постановлением № 318. В частности, указанные изменения позволяют представителям ТЦК присылать повестки военнообязанным, независимо от их места пребывания на военном учете.

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Согласно этому постановлению, военкоматы могут проводить уведомления и призыв военнообязанных граждан, за исключением военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки, в следующих случаях:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

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Кроме того, согласно настоящему документу, ТЦК освобождены от задачи заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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