Як нараховуватимуть субсидію з 1 травня: відповідь ПФУ

В Україні велика кількість громадян користуються субсидіями для зменшення витрат на оплату комунальних послуг. Щоб отримати таку допомогу, слід звертатися до Пенсійного фонду. Як зазначено на його офіційному сайті, з 1 травня — після завершення опалювального сезону ПФУ розпочне процес визначення кола осіб, які матимуть змогу отримати знижку на опл— ату води, електроенергії, газу та тепла на наступний сезон.

Юрист Сергій Ланкін пояснює, що право на субсидію мають родини з низькими доходами, які витрачають понад 15% сукупного доходу на комунальні послуги. Йдеться про сім’ї, чий дохід не перевищує два прожиткових мінімуми. Для оформлення субсидії потрібно заповнити спеціальну заяву, вказавши всі необхідні дані про фінансове становище родини, сімейний стан і джерела доходів. Подати документи можна у виконкомі, ЦНАПах або через портал "Дія". Про це пише Уніан.

Субсидія нині не є прямою знижкою на комунальні послуги — вона виплачується у вигляді адресної допомоги. Пільги менш поширені, і хоча їх передбачено чимало, в реальності процес отримання ускладнений. Наприклад, окрім звернення до Пенсійного фонду, пільговикам часто доводиться додатково повідомляти кожного постачальника послуг про свій статус. Складність полягає в тому, що порядок дій може відрізнятися залежно від населеного пункту — співпраця з різними компаніями, як-от "Київгаз" чи "Лубнигаз", має свої особливості.

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Серед тих, хто має право на пільги: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих військових, багатодітні сім’ї, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, деякі колишні держслужбовці. Розмір знижки залежить від статусу — від 50% до 100%. Попри те, що з 2023 року Пенсійний фонд зобов'язаний повідомляти постачальників про пільги, юристи радять додатково надсилати їм повідомлення самостійно.

Експерт Юрій Корольчук зауважує, що розмір субсидії залежить від доходів, кількості зареєстрованих у житлі осіб, типу опалення та інших факторів. До прикладу, при витратах у 3 тисячі гривень на місяць на "комуналку", держава може покрити близько третини цієї суми.

Субсидії на зимовий період отримують близько трьох мільйонів домогосподарств, тоді як пільги оформлені приблизно у 400 тисяч родин. Загальний бюджет на ці потреби становить 45 мільярдів гривень, з яких понад 30 мільярдів ідуть саме на субсидії.

З 1 травня по 30 вересня відбуватиметься перерахунок субсидій на період, коли опалення не використовується. Більшість українців отримають її автоматично, але є винятки. Подати заяву потрібно тим, хто орендує житло, користується субсидією як ВПО, має меншу кількість мешканців у квартирі, ніж зареєстровано, або якщо домогосподарство має задекларованих, але фактично відсутніх осіб. Також звернутись слід, якщо попередньої зими субсидія була призначена, але з нульовим значенням. Подати документи потрібно впродовж 60 днів з початку неопалювального періоду, після чого держава ухвалить рішення щодо призначення допомоги.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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