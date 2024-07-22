Як каратимуть чоловіків за кордоном, які не оновили даних: пояснення адвоката

Військовозобов'язані громадяни України, які проживають за межами країни, також повинні актуалізувати свої військово-облікові дані в ТЦК та СП через українські консульські установи. Невиконання цього обов’язку може призвести до фінансових санкцій.

Про це повідомив юрист Сергій Савинський у коментарі для "РБК-Україна".

Українці, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад три місяці, з 18 травня зобов’язані протягом місяця стати на військовий облік. Обов’язок стати на облік також стосується юнаків, яким нещодавно виповнилося 17 років.

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладання штрафу у розмірі 17 - 25,5 тис. грн", – наголошує експерт з права.

Юрист зазначає, що у разі, якщо ці особи не оскаржать рішення про притягнення до відповідальності та не сплатять штраф, проти них буде ініційовано виконавче провадження. В такому випадку сума штрафу буде стягнута за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна.

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Як оновити дані перебуваючи за кордоном

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оновити свої облікові дані, використовуючи офіційну електронну пошту або контактні номери телефонів ТЦК та СП, а також звернувшись до закордонних дипломатичних представництв.

"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", – роз’яснює Савинський.

Заяву можна подати особисто з паспортом або через пошту з копією першої сторінки паспорта. Після цього дипломатична установа відправляє заяву та необхідні документи в ТЦК та СП за електронною адресою, вказаною на офіційному сайті, протягом семи днів.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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