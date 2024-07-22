Как будут наказывать мужчин за границей, которые не обновили данных: объяснение адвоката

Военнообязанные граждане Украины, проживающие за пределами страны, также должны актуализировать свои военно-учетные данные в ТЦК и СП через украинские консульские учреждения. Невыполнение этой обязанности может привести к финансовым санкциям.

Об этом сообщил юрист Сергей Савинский в комментарии для "РБК-Украина".

Украинцы, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более трех месяцев, с 18 мая обязаны в течение месяца стать на воинский учет. Обязанность стать на учет также касается юношей, которым недавно исполнилось 17 лет.

"Если человек не стал на воинский учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 - 25,5 тыс. грн", – отмечает эксперт по праву.

Юрист отмечает, что в случае, если эти лица не обжалуют решение о привлечении к ответственности и не уплатят штраф, против них будет инициировано исполнительное производство. В таком случае сумма штрафа будет взыскана за счет средств, движимого и недвижимого имущества.

Читайте также: Кого коснется мобилизация уже с 1 августа

Как обновить данные находясь за границей

Граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут обновить свои учетные данные, используя официальную электронную почту или контактные номера телефонов ТЦК и СП, а также обратившись в зарубежные дипломатические представительства.

"Вместе с заявлением о постановке на учет нужно подать соответствующие сведения (ИНН, адрес места жительства, адрес электронной почты и контактный номер телефона) и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу", – разъясняет Савинский.

Заявление можно подать лично с паспортом или через почту с копией первой страницы паспорта. После этого дипломатическое учреждение отправляет заявление и необходимые документы в ТЦК и СП по электронному адресу, указанному на официальном сайте, в течение семи дней.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!