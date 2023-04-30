Як швидко чистити креветки: поради професійних кухарів

Морепродукти мають багато корисних властивостей для організму, тому вони повинні бути частиною нашого раціону. Один з найпопулярніших морських делікатесів – креветки. Проте, багатьом господиням не подобається їх чистити, оскільки це може здатися дуже довгим та складним процесом. На щастя, є кілька трюків, які можна використовувати, щоб "звільнити" креветок досить легко.

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Як легко очистити креветки

Сирі креветки можна дуже просто очистити – вам знадобляться лише виделка чи ножиці. За допомогою них ви зможете очистити одну креветку за кілька секунд, а за кілька хвилин у вас буде гора очищених креветок.

Спочатку відриваємо або відрізаємо голову. Потім візьміть ножиці та поставте їх на лінію стравоходу, а потім розріжте панцир до самого хвостика. Далі зніміть панцир та приберіть стравохід.

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Щоб очистити креветку, вставте крайній зубець вилки в лінію стравоходу та акуратно рухайте його вздовж креветки до хвоста, видаляючи панцир за шляхом. Таким чином креветку можна очистити буквально за одну секунду.

Дуже часто ми купуємо заморожені креветки, які були попередньо відварені. Їх треба лише розморозити, трохи проварити та очистити. Це дуже просто зробити.

Спочатку відривайте голову креветки, легенько прокручуючи її. Потім переверніть креветку і відріжте хвостик. Далі потрібно звільнити креветку від панцира – для цього візьмуть кінчиками пальців за панцир і зніміть його, трохи прокручуючи.

Якщо маленька креветка, то кишківник їй можна не видаляти, а відразу ж подавати до столу або приготувати смачний салат. У великих креветок кишківник потрібно видалити. Для цього потрібно покласти креветку на бік і за допомогою ножа надрізати по всій довжині креветку і дістати кишківник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як норвезькі господині чистять оселедець за лічені хвилини.

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