Як швидко позбутися від волосся, яке застрягло у трубах

Часто злив у душі чи ванній може бути засміченим через волосся, яке туди потрапляє. Прочистити труби можна без їдких хімічних засобів або дорогих спеціальних інструментів.

Насправді ж ви можете зробити невеликий інструмент для порятунку своїми руками. Про це пише видання Sante Plus.

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Для цього візьміть звичайний металевий дріт, зігніть один кінець, щоб вийшов невеликий гачок. А тепер, набравшись терпіння та спритності, просуньте його в злив, акуратно повертаючи. Поступово волосся почне заплутуватися навколо гачка, і ви зможете витягнути його. Але не дивуйтеся, коли витягнете масу волосся.

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Якщо ви будете періодично використовувати цей метод, то ви уникнете скупчення волосся всередині труб. Також це допоможе запобігти більш серйозній і складній закупорці, яка, ймовірно, вимагатиме допомоги спеціаліста.

Утім, будьте дуже обережні під час цієї операції, тому що провід може подряпати делікатну поверхню або навіть застрягти всередині. Тому надто глибокого не занурюйтеся у каналізацію.

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Якщо цей спосіб не допоміг, використовуйте хімічний розблоковувач. Але необхідно дотримуватися певних запобіжних заходів: не використовуйте хімічні продукти без захисних рукавичок і насамперед уважно дотримуйтесь інструкцій з експлуатації.

Засипте продукт у каналізацію, зачекайте приблизно 10-15 хвилин, поки спрацює розблокувальник. Після цього часу вилийте гарячу воду в каналізацію і перевірте, чи добре вона працює. Якщо здив все ж таки закупорений, повторюйте операцію до бажаного результату. Але будьте обережні, краще уникати зловживання хімічними очищувачами в трубах, тому що вони можуть зашкодити дренажній системі вашого будинку.

Також для прочищення труб можете використовувати вантуз. Це дуже практичний інструмент для очищення забитих зливальних труб за допомогою тиску води.

Як запобігти попаданню волосся в сифон

Щоб уникнути непрохідності зливу, звичайно, існують певні профілактичні заходи, які дуже легко застосовувати. Ось деякі з них:

1. Встановіть зливну кришку. Придбайте зливний фільтр у будь-якому господарському магазині чи магазині товарів для дому. Помістіть його в душ і ванну по всьому будинку.

Ще краще, спробуйте купити дренажні сітки, спеціально призначені для виловлювання волосся.

2. Не допускайте зісковзування волосся в раковині та душі. Для цього заведіть звичку розчісувати волосся, щоб воно не випало під час миття.

3. Одночасно промивайте зливи. Наповніть кожну ванну або раковину теплою водою і попросіть когось стати поруч з нею. Повинна бути синхронізація: ви повинні одночасно відкривати зливи та спускати унітаз для одночасного змиву.

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