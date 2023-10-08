Як швидко нагріти постіль, якщо немає електроковдри: дивний, але робочий лайфхак

Якщо батареї ще не нагріли кімнату, а радіатори потребують часу для опалення, від холодного ліжка можна врятуватися дуже просто. Вам потрібен лише звичайний фен для волосся.

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Один простий лайфхак може врятувати вас від прохолодного ліжка. Суть його полягає в тому, щоб використовувати фен для обігріву постелі, повідомляє woman.forumdaily. Цей метод може здатися простим, але він є дійсно ефективним і надає відмінну альтернативу, особливо якщо у вас немає електричних обігрівачів для ліжка.

Як ще можна підігріти ліжко перед сном

Гаряча вода в гумовій грілці або звичайній пластиковій пляшці - цей спосіб залишається одним з найпростіших і найефективніших, щоб підігріти своє ліжко. Просто перед сном помістіть такий обігрівач у ваше ліжко і насолоджуйтесь теплом. Також не забудьте одягнути теплу піжаму та вовняні шкарпетки, щоб зберегти тепло.

Користь фена для обігріву в холод

Цей побутовий прилад може бути корисним не лише для обігріву постільної білизни, а також для швидкого прогріву одягу та взуття. Проте не забувайте про правила безпеки: не покривайте фен ковдрами або іншими тканинами, оскільки це може призвести до загоряння.

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