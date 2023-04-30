Як швидко очистити згорілий жир, сажу і кіптяву з шампурів, мангалу або решітки

З потеплінням все більше людей вибираються на природу, де смажать шашлик. Для цього використовують решітки, шампурі та мангал.

Після використання там утворюється кіптява, сажа та осідає згорілий жир. На щастя, є два простих способи швидко їх очистити.

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Спосіб 1: вода + засіб для миття

Найпростіший спосіб – це помити жирне начиння з використанням звичайних засобів для миття, які є на кожній кухні. Просто занурте їх у воду, додайте миючий засіб та ретельно очистьте губкою для видалення бруду.

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Якщо жир в'ївся, залийте решітку, шампури на 15 хвилин окропом та додайте миючий засіб. Після цього можете мити губкою.

Не менш ефективним є очищення оцтом, який треба змішати в пропорції 1:1 та нанести на поверхню. Залишіть на кілька хвилин, а потім за допомогою губки або скребка треба очистити кіптяву і жир. Після треба промити ще раз під проточною водою.

Якщо суперсильне забруднення, то до оцту додайте ще соду. Найкраще складіть шампури та решітку у великий пакет, налийте туди склянку оцту та стільки ж соди. Щільно зав'яжіть, аби в середину не потрапило повітря і залиште на цілу ніч. Вранці промийте водою та протріть.

Також можете спробувати популярний напій Coca-Cola, яку теж треба залити в пакет з жирними предметами. Залиште на 30 хвилин, а потім ще попрацюйте щіткою.

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Спосіб 2: багаття та цибуля

Видалити кіптяву та жир можна за допомогою багаття, у яке треба покласти шампури та ґрати. Тримайте на вогні це приладдя до тих пір, поки залишки їжі не перетворяться на вугілля. Після того, як охолоне, видаліть залишки щіткою. Після помийте у воді.

На природі можете спробувати очистити брудні решітку та шампури цибулею. Наколіть половинку цибулини на вилку і пройдіться зрізом по тих місцях, які забруднені. Але це підійде тільки для свіжого забруднення.

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