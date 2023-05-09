Як швидко охолодити авто без кондиціонера: поради водіям

Експерти з автомобілів розповіли про ефективний спосіб швидкого охолодження салону автомобіля без використання кондиціонера.

Влітку багато водіїв уникають частого використання кондиціонера, оскільки вони хочуть уникнути різкого перепаду температур. Але існує спосіб провітрювати салон автомобіля без допомоги спеціальних пристроїв.

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Цей простий секрет працює навіть в найспекотніші дні, навіть якщо автомобіль стояв на сонці протягом тривалого часу.

Отже, ось як охолодити автомобіль:

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Почніть з опускання скла будь-яких передніх дверей; Потім відкрийте одну з задніх дверей, а потім миттєво закрийте її. Повторіть цей цикл "відкриття-закривання" кілька разів; Ці дії дозволять гарячому повітрю вийти з автомобіля, а в його салон потрапить прохолодне повітря; Після кількох циклів цього процесу, температура в салоні автомобіля стане комфортною, забезпечуючи приємну атмосферу для водія та пасажирів протягом тривалого часу.

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