Как быстро охладить авто без кондиционера: советы водителям

Эксперты по автомобилям рассказали об эффективном способе быстрого охлаждения салона автомобиля без использования кондиционера.

Летом многие водители избегают частого использования кондиционера, поскольку они хотят избежать резкого перепада температур. Но существует способ проветривать салон автомобиля без помощи специальных устройств.

Читайте также: 10 лайфхаков для водителей в непредсказуемых ситуациях

Этот простой секрет работает даже в самые жаркие дни, даже если автомобиль стоял на солнце в течение длительного времени.

Итак, вот как охладить автомобиль:

Видео дня

Начните с опускания стекла любой передней двери; Затем откройте одну из задней двери, а затем мгновенно закройте ее. Повторите этот цикл "открытие-закрывание" несколько раз; Эти действия позволят горячему воздуху выйти из автомобиля, а в его салон попадет прохладный воздух; После нескольких циклов этого процесса температура в салоне автомобиля станет комфортной, обеспечивая приятную атмосферу для водителя и пассажиров в течение длительного времени.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!