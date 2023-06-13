Як швидко охолодити пляшки з напоями та тримати їх холодними: літній лайфхак

На відкритому повітрі або в спеку завжди приємно насолоджуватися охолодженими напоями. Якщо з якоїсь причини вода, сік або алкоголь не були попередньо охолоджені у холодильнику, є спосіб швидко вирішити цю проблему без використання льоду.

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Один з простих лайфхаків полягає у використанні паперових рушників, води та морозильної камери. Вам знадобиться рулон паперових рушників, які треба злегка зволожити водою, і декілька банок або пляшок, які ви хочете охолодити.

Змочіть рушники водою та оберніть ними банки або пляшки. Потім помістіть їх у морозильну камеру на 10-15 хвилин. Вода, що міститься в змочених рушниках, замерзне, утворюючи тонкий шар льоду на поверхні напоїв. Таким чином, вони швидко охолонуть, прискоривши процес порівняно зі звичайним охолодженням у холодильнику. Цей трюк дозволяє охолодити напої без розбавлення, яке відбувається, коли використовується лід.

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