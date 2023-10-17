Як швидко почистити килимки в автомобілі: легкі способи

Чистий салон автомобіля – це не тільки приємно, але й важливо для здоров'я. Бруд і мікроорганізми, які накопичуються на килимках, можуть стати причиною алергій і інших проблем. Тому важливо регулярно прибирати салон автомобіля, а особливо – килимки.

UAportal розповість, як правильно та легко чистити килимки в автомобілі. Зокрема, для цього існує кілька способів, яка залежить від матеріалу, з якого килимки виготовлені.

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Гумові килимки

Гумові килимки – це найлегший у догляді варіант. Їх варто регулярно пилососити і мити під проточною водою з милом.

Ворсові килимки

Ворсові килимки вимагають більш ретельного догляду. Їх можна чистити двома способами:

Суха чистка:

Використовуйте пилосос з насадкою для килимів, щоб видалити бруд і сміття. Насипте на килимок спеціальний порошок для чищення і залиште на кілька годин. Потім зберіть залишки порошку пилососом.

Волога чистка:

Почистіть килимок мильним розчином. Для цього розведіть миючий засіб у теплій воді і нанесіть на килимок за допомогою губки або щітки. Змийте мильний розчин чистою водою.

Текстильні килимки

Текстильні килимки також можна чистити двома способами:

Суха чистка:

Візьміть пилосос з насадкою для килимів, щоб видалити бруд і сміття. Використайте спеціальний засіб для чищення текстильних килимів. Нанесіть його на килимок і залиште на кілька хвилин. Потім протріть килимок чистою ганчіркою.

Волога чистка:

Почистіть килимок мильним розчином. Для цього розведіть миючий засіб у теплій воді і нанесіть на килимок за допомогою губки або щітки. Змийте мильний розчин.

Як видалити плями з автомобільних килимків

Якщо на килимки потрапили плями, їх можна видалити за допомогою наступних методів:

Плями від кави, соку або вина: насипте на пляму соду і залиште на кілька хвилин. Потім протріть килимок чистою ганчіркою. Нанесіть на пляму спеціальний засіб для видалення плям. Протріть килимок чистою ганчіркою.

насипте на пляму соду і залиште на кілька хвилин. Потім протріть килимок чистою ганчіркою. Нанесіть на пляму спеціальний засіб для видалення плям. Протріть килимок чистою ганчіркою. Плями від жиру: насипте на пляму борошно і залиште на кілька хвилин. Потім протріть килимок чистою ганчіркою. Нанесіть на пляму суміш води і солі. Протріть килимок ганчіркою.

насипте на пляму борошно і залиште на кілька хвилин. Потім протріть килимок чистою ганчіркою. Нанесіть на пляму суміш води і солі. Протріть килимок ганчіркою. Плями від жуйки: заморозьте жуйку за допомогою кубика льоду. Видавіть її з килимка.

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