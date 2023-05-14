Як швидко посіяти моркву: лайфхак з туалетним папером

У світі садівництва існує безліч цікавих та неочікуваних методів полегшити важку працю городника. Один з таких методів полягає у використанні туалетного паперу для посіву моркви. Навесні, коли приходить час розсаджування овочів, цей метод дозволяє ефективно та зручно розставити насіння моркви на грядках.

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Пропонуємо вам детальну інструкцію, як використовувати цей нетрадиційний підхід:

Підготовка клейстеру. Розчиніть одну чайну ложку крохмалю в склянці води. Доведіть отриману суміш до кипіння, постійно помішуючи, а потім зачекайте, поки вона остигне; Підготовка туалетного паперу та морквяних зерняток. Поки клейстер охолоджується, наріжте туалетний папір на шматки, довжина яких відповідає довжині грядок, призначених для посіву моркви. Потім розріжте кожен шматок вздовж таким чином, щоб у вас вийшло три довгі стрічки. За допомогою пінцета обережно приклейте морквяні зернятка до туалетного паперу, залишаючи між ними відстань близько 3-4 см; Зберігання та посадка. Коли клейстер повністю висохне, зручно згорніть туалетний папір із насінням моркви в рулони для зберігання.

У день, коли настав час посадки моркви, розкладіть туалетний папір на грядках, залишаючи відстань близько 15 см. Залишиться присипати заготовки землею та зволожити ґрунт, використовуючи відстояну воду.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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