Як швидко зварити горох, додавши у воду один інгредієнт: корисний лайфхак

Горох – це чудова культура, але його тривале замочування є необхідною процедурою для швидкого приготування супів та пюре. Але чи є спосіб, який дозволяє скоротити час замочування гороху?

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Одним з хитрих прийомів є промивання та замочування гороху перед приготуванням. Перш за все, необхідно добре промити горох у проточній воді кілька разів після того, як він був перебраний.

Час замочування гороху залежить від його типу: для цілого гороху не більше 8 годин, для розколотого - 3 години, а для половинок – мінімум 1,5 години. Крім того, на кожні 100 г бобів потрібно взяти 300 г води. Важливо пам'ятати, що горох не повинен солитися під час замочування, це можна робити, коли він майже звариться.

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Тепер перейдемо до найцікавішого – додавання соди. Додавання соди до замоченого гороху допомагає значно скоротити час його приготування. Цей метод дозволяє варити горох за лічені хвилини, уникнувши довготривалого чекання біля плити.

Процес додавання соди до гороху досить простий. Після промивання гороху його потрібно залити водою й додати чайну ложку харчової соди. Сода допомагає гороху набути м'якості набагато швидше, а потім його слід знову промити і почати варити у каструлі.

Важливо врахувати, що сода може зменшити корисні властивості гороху, зокрема концентрацію вітаміну В1. Тому перед використанням цього методу варто обдумати, наскільки важливі для вас час і корисні властивості страви.

Незалежно від обраного методу приготування гороху, важливо знати, що цей продукт має багато корисних властивостей і використовується в багатьох кулінарних рецептах.

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