Як довше зберегти засмагу: топ-5 лайфхаків

Дерматологи всього світу попереджають про шкідливість природньої засмаги, адже сонце має негативний вплив на шкіру. Але людей на пляжах менше не стаж. Якщо ви плануєте відпустку на березі моря, пропонуємо ознайомитись з основними правилами засмагання та підготовки шкіри до неї.

Підготуйте шкіру до засмаги

Шкіру необхідно правильно підготувати до зустрічі з сонцем. Регулярно використовуйте відлущувальні засоби, щоб загар краще ліг на шкіру. Також користуйтесь скрабом та пілінгами не менше двох разів на тиждень.

Зволожуйте

За тиждень до відпустки починайте активно користовуватись живильним кремом двічі на день. Не забувайте про цей ритуал і на відпочинку.

Читайте також: Як швидко заснути у спеку: від єгипетського методу до правильного положення

Відео дня

Використовуйте сонцезахисний крем

Це обов’язкова умова для рівної засмаги. Крім того, сонцезахисний крем захищає шкіру від сонячних опіків. Використовуйте його за наступною схемою:

– у перші дні – максимальний захист (SPF 50),

– за 2-3 дні – SPF 30

– через тиждень – SPF 15.

Використовуйте засоби для продовження засмаги

Використовуйте спеціальні косметичні пролонгатори засмаги. Вони зроблять її більш стійкою та яскравою.

Не користуйтеся скрабом та кислотами

Вони пришвидшують змивання засмаги та зроблять її плямистою.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати ідеальний відтінок засмаги

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!