Як ефективно очистити плиту від жиру та залишків їжі: проста хитрість від господинь

Плита та сковорідки можуть швидко покритися жиром та залишками їжі, які пригоріли. Не залишилися осторонь решітки для приготування страв.

Щоб ретельно прочистити їх, є хитрість, що дозволяє ефективно позбутися бруду та жиру за допомогою простих повсякденних інгредієнтів. Замість засобів для миття з хімічними речовинами у складі скористайтеся натуральні продукти, пише Sante Plus.

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Щоб уникнути накопичення бруду після використання варильної панелі та її компонентів, важливо регулярно проводити очистку. Ґрати для приготування їжі може бути важко прибирати, якщо згодом накопичуються жирні плями. Щоб очистити їх ефективно, є просте рішення.

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1. Використовуйте оцет для очищення кухонних поверхонь від жиру.

Щоб видалити всі сліди жиру з кухонних плит, можна використовувати білий оцет. Останнє також дозволить вам почистити конфорки тарілок. Для цього нагрійте літр білого оцту і додайте сіль. Змочіть ганчірку в цьому розчині і протріть решітки та всю варильну панель. Потім протріть вологою тканиною. Висушіть, а потім встановіть решітки на місце.

Ви також можете помістити грати у пластиковий пакет, наповнений літром білого оцту, та залиште їх на ніч. Цей ефективний метод дозволяє ретельно очистити їх, не витрачаючи занадто багато часу, використовуючи губку, якою вам доведеться протирати кожну уражену брудом ділянку.

2. Використовуйте чорне мило для очищення ґрат для приготування їжі.

Чорне мило має багато властивостей, у тому числі для глибокого очищення ваших варильних панелей. Цей повсякденний продукт є натуральним і дозволить видалити всі сліди з ваших кухонних плит і грилів.

Щоб використовувати його, нанесіть краплю чорного мила на вологу губку, потім протріть тарілки цим ефективним інгредієнтом. Нарешті, промийте та висушіть їх сухою тканиною. Без зусиль ви зможете ретельно очистити всі компоненти панелі.

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3. Використовуйте харчову соду для очищення ґрат для приготування їжі.

Харчова сода – потужний знежирюючий засіб, що очищає всі елементи варильної панелі. Для цього розведіть склянку харчової соди у літрі води. Потім протріть вологою губкою засохлі жирні плями на ґратах та газових пальниках. Промийте та висушіть рушником або сухою тканиною.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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