Як зберігати цибулю, щоб вона довго не псувалась: прості поради

Багато господинь стикаються з проблемою швидкого псування свіжих овочів і фруктів, які були придбані всього кілька днів тому. Однак навіть у зберіганні цибулі є свої секрети, про які варто знати.

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Фахівці рекомендують дотримуватися наступних порад для зберігання цибулі свіжою та смачною. OBOZREVATEL зібрав поради, які допоможуть зберігати цибулю якнайдовше свіжою.

Вологість та світло можуть негативно впливати на цибулю, призводячи до появи цвілі та проростання. Щоб уникнути цього, слід зберігати цибулю в сухому і темному місці з наявністю циркуляції повітря. Не рекомендується зберігати її в холодильнику, краще вибрати темну шафу або підвал. Не зберігайте цибулю поряд із картоплею, оскільки картопля може спричинити гниття, що може поширитися на інші овочі. Такий "сусід" може призвести до прискореного псування. Поліетиленовий пакет, залишений навколо цибулі після покупки, може сприяти гниттю через обмежену циркуляцію повітря і високу вологість. Рекомендується використовувати паперовий пакет, який забезпечить кращу циркуляцію повітря та знизить вологість. Навіть старі колготки можуть бути корисні для зберігання цибулі. Помістіть овоч у колготки, зав'яжіть їх і сховайте у темне місце. Температура грає важливу роль у тривалості зберігання. Якщо ви прагнете зберегти свіжість цибулі, то важливо зберігати її при температурі не вище 10 градусів Цельсія. При вищих температурах овоч може швидко псуватися.

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