Як нарізати цибулю без сліз: проста порада від Клопотенка

Український кулінарний експерт і ресторатор Євген Клопотенко поділився цікавою підказкою на своєму YouTube-каналі. У новому відео він показав, як легко очистити та нарізати цибулю без неприємних сліз.

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За словами Клопотенка, ключовою у цьому процесі є те, щоб не зрізати нижньої частини цибулини, але водночас важливо зняти верхівку. Цей трюк допоможе уникнути плачу під час нарізки цибулі.

Ресторатор рекомендує почати з очищення цибулі шляхом зроблення поздовжнього надрізу. Потім, тримаючи цибулю в руках, слід обережно зняти з неї лушпиння. Цей спосіб допомагає швидко та легко очистити цибулю.

Відео дня

Крім того, Клопотенко рекомендує розділяти очищену цибулю на частини, уникаючи зрізання основи. Це зробить її подальше нарізання зручнішим і швидшим.

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