Дитина точно не відмовиться: рецепт фішбургера з картоплею від Євгена Клопотенка

Деяким батькам доводиться робити неможливе, щоб нагодувати свою вередливу дитину. Сподіваємось, рецепт фішбургера від Євгена Клопотенка полегшить вам задачу.

Інгредієнти:

Для фішбургера:

– 3 філе минтая

– 1 паковання кетчупу Торчин для дітей

– 3 булочки для бургера

– 3 листки салату латуку

– 2 середніх солених огірки

– 3 слайси чедеру для бутербродів

Для паніровки:

–2 яйця

– 75 г пшеничного борошна

– 120 г панірувальних сухарів

– дрібка солі

Для гарніру:

– 500 г молодої картоплі

– 100 г вершкового масла 82,5%

– 2 ст. л. соняшникової олії

– сіль до смаку

Спосіб приготування:

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1. Розморозьте філе та перевірте його на наявність кісток. Якщо вони є – приберіть їх.

2. Духовку виставте на 180 градусів. Філе минтая перекладіть на серветку та зробіть паніровку.

3. Вбийте у миску яйця, сіль, перемішайте. Висипте у пласкі тарілки борошно та панірувальні сухарі.

4. Візьміть деко та застеліть його пергаментом. Філе обваляйте в борошні, потім опустіть у збиті яйця та обваляйте у сухарях.

5. Запаніроване філе викладіть на деко та готуйте 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

6. Візьміть картоплю помийте та почистіть. Кожну картоплину розріжте на четвертинки.

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7. Викладіть картоплю на розігріту сковорідку з олією та смажте до рум’яності. Перекладіть у форму для запікання, зверху викладіть вершкове масло та відпрвте запікатися в духовку на 25-30 хвилин.

8. Булочки розріжте поперек, нижні шматочки обсмажте на сухій сковорідці 2 хвилини.

9. Огірки почистіть та поріжте. Салат помийте та викладіть на серветку.

10. Дістаньте рибу з духовки. Візьміть нижню частину булочки, намастіть її кетчупом для дітей.

11. Зверху викладіть огірки та лист салату.

12. На салат викладіть рибу, а на неї – слайс чеддеру. В кінці накрийте другою частиною булочки.

13. Витягніть картоплю та викладіть її на тарілку біля бургеру.

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