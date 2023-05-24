Как нарезать лук без слез: простой совет от Клопотенко

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко поделился интересной подсказкой на своем YouTube канале. В новом видео он показал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.

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По словам Клопотенко, ключевой в этом процессе является то, чтобы не срезать нижнюю часть луковицы, но в то же время важно снять верхушку. Этот трюк поможет избежать плача во время вырезки лука.

Ресторатор рекомендует начать с очистки лука путем продольного надреза. Затем, держа лук в руках, следует осторожно снять с него шелуху. Этот метод помогает быстро и легко очистить лук.

Видео дня

Кроме того, Клопотенко рекомендует разделять очищенный лук на части, избегая срезки основания. Это сделает ее дальнейшую нарезку более удобной и быстрой.

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