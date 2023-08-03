Як зберігати салат свіжим та хрумким протягом трьох тижнів

Хрумкий та свіжий салат має здатність з часом псуватися та змінювати колір. Проте існують способи правильного зберігання, щоб він пролежав протягом трьох тижнів.

Важливо дотримуватися кількох основних правил, щоб зберегти його в хорошому стані. Про це повідомляє Sante Plus.

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Зелений салат є дуже сприятливим середовищем для різних патогенів, таких як грибки, пліснява та бактерії (сальмонела та кишкова паличка). Щоб уникнути харчового отруєння, обов'язково ретельно промивайте салат.

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Одна з найефективніших порад для того, щоб довше зберегти салат у хорошому стані, – це зберігати листя цілими. Подбайте про певні деталі: нарізайте листя салату лист за листом, ретельно мийте їх і зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері.

Щоб добре промити салат, занурте все листя у велику миску з холодною водою і налийте пів склянки білого оцту, який видалить усі забруднення. Через 10 хвилин відіжміть листя і зберігайте їх у герметичній коробці, перш ніж покласти в холодильник.

Як зберегти салат свіжим протягом трьох тижнів?

Вірусний трюк, що дозволяє зберегти салат свіжим протягом 3 тижнів, полягає в тому, щоб помістити його у скляний контейнер із герметичною кришкою та накрити паперовими рушниками. Ви будете вражені його тривалою свіжістю.

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Ось кроки, які потрібно виконати:

Наріжте листя салату один за одним. Ретельно промийте листя під краном.

Потім помістіть їх у скляну місткість із герметичною кришкою. Добре протріть ємність, закрийте та струсіть.

Помістивши контейнер в такому положенні в холодильник, паперовий рушник вбере вологу листя салату, щоб зберегти їх в ідеальному стані.

Ви помітите, що листя залишається свіжим і хрустким, а доступ до салату буде дуже простим.

Інші прості поради щодо зберігання салату

Під дією вологи і повітря салат ризикує потемніти і засохнути швидше, ніж хотілося б. Тому, щоб продовжити термін служби, необхідно вжити певних запобіжних заходів.

1. При покупці не забудьте вибрати салат дуже хорошої якості, як зелений, так і свіжий, особливо не зів'ялий. Чим зеленіше листя, тим краще.

2. Щойно поклавши салат айсберг у холодильник, стежте за тим, щоб його листя не торкалося стін. Щоб уникнути найменших незручностей, краще помістити його всередину пакета і в одну з ящиків, призначених для овочів.

3. Завжди відривайте листя вручну, щоб вони не псувалися і не іржавіли надто швидко.

4. Уникайте занадто тривалого замочування листя. Найкраще мити і сушити їх перед їдою. Якщо вони зів'яли, то залиште їх у воді на кілька хвилин, щоб вони відновили свою свіжість та пружність завдяки зволоженню.

5. У холодильнику ніколи не кладіть салат поруч із продуктами, що виділяють етиленовий газ, такими як банани, помідори, яблука або груші. Це найкращий спосіб прискорити його псування.

6. Ніколи не заморожуйте зелений салат, оскільки листя може тріснути, втратити текстуру та смак.

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