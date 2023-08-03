Как хранить салат свежим и хрустящим в течение трех недель

Хрустящий и свежий салат способен со временем портиться и изменять цвет. Однако существуют способы правильного хранения, чтобы он пролежал в течение трех недель.

Важно соблюдать несколько основных правил, чтобы сохранить его в хорошем состоянии. Об этом сообщает Sante Plus.

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Зеленый салат является очень благоприятной средой для различных патогенов, таких как грибки, плесень и бактерии (сальмонелла и кишечная палочка). Чтобы избежать пищевого отравления, обязательно тщательно промывайте салат.

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Один из самых эффективных советов для того, чтобы дольше сохранить салат в хорошем состоянии – это хранить листья целыми. Позаботьтесь об определенных деталях: нарезайте листья салата лист за листом, тщательно мойте их и храните в холодильнике в герметичном контейнере.

Чтобы хорошо промыть салат, окуните все листья в большую миску с холодной водой и налейте пол стакана белого уксуса, который удалит все загрязнения. Через 10 минут отожмите листья и храните их в герметичной коробке, прежде чем положить в холодильник.

Как сохранить салат свежим в течение трех недель?

Вирусный трюк, позволяющий сохранить салат свежим в течение 3 недель, состоит в том, чтобы поместить его в стеклянный контейнер с герметичной крышкой и накрыть бумажными полотенцами. Вы будете поражены его продолжительной свежестью.

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Вот шаги, которые нужно выполнить:

Нарежьте листья салата один за другим. Тщательно промойте листья под краном.

Затем поместите их в стеклянную емкость с герметичной крышкой. Хорошо протрите емкость, закройте и встряхните.

Поместив контейнер в таком положении в холодильник, бумажное полотенце впитает влажную листву салата, чтобы сохранить их в идеальном состоянии.

Вы заметите, что листья остаются свежими и хрустящими, а доступ к салату будет очень простым.

Другие простые советы по хранению салата

Под действием влаги и воздуха салат рискует потемнеть и засохнуть быстрее, чем хотелось бы. Поэтому, чтобы продлить срок службы, необходимо принять определенные меры предосторожности.

1. При покупке не забудьте выбрать салат очень хорошего качества, как зеленый, так и свежий, особенно не увядший. Чем зеленее листья, тем лучше.

2. Как только положив салат айсберг в холодильник, следите за тем, чтобы его листья не касались стен. Чтобы избежать малейших неудобств, лучше поместить его внутрь пакета и в одну из ящиков, предназначенных для овощей.

3. Всегда отрывайте листья вручную, чтобы они не портились и не ржавели слишком быстро.

4. Избегайте слишком длительного замачивания листьев. Лучше мыть и сушить их перед едой. Если они увяли, оставьте их в воде на несколько минут, чтобы они восстановили свою свежесть и упругость благодаря увлажнению.

5. В холодильнике никогда не кладите салат рядом с продуктами, выделяющими этиленовый газ, такими как бананы, помидоры, яблоки или груши. Это лучший способ ускорить его порчу.

6. Никогда не замораживайте зеленый салат, поскольку листья могут треснуть, потерять текстуру и вкус.

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