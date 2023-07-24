Как защитить лук от шейной гнили: названы два действенных способа

Опытные огородники поделились двумя способами защиты лука от шейной гнили. Поскольку об этой проблеме и других опасных заболеваниях обнаруживаются довольно поздно.

Как правило, шейная гниль проявляет себя уже на этапе хранения. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

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Лук становится мягким, а затем появляются слизь, налет и темные пятна. Болезнь часто является следствием атаки вредителей, а переносчики – трипсы.

Как оградить урожай овощей от заболевания?

1. Травы. Некоторые растения придают высокий уровень эффективности в вопросах профилактики опасного заболевания. Нужно залить ведром воды по пучку валерианы, полыни и мяты. Жидкость должна быть горячей.

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После этого подождите 24 часа и проведите обработку растений. Метод применяется около четырех раз в течение сезона.

2. Хвойный осадок. Если у вас есть возможность заглянуть в лес, то соберите несколько килограммов растительного сырья в расчете на ведро горячей воды. Через четыре часа можно приступить к обработке растений. Этот метод можно использовать на регулярной основе.

Ранее UAportal рассказал обо всех возможных применениях скошенной травы на огороде и в саду.

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