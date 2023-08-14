Як зберігати буряк, щоб він не ставав в'ялим: прості поради

Чи часто вам доводилося стикатися з ситуацією, коли врожайний буряк, який ви так дбайливо виростили, після кількох місяців у підвалі втрачав свій соковитий смак і якість? Один в’ялий, інший – зіпсований гниллю... Ця проблема відома багатьом, але є чудовий спосіб, як врятувати смак і користь буряка на зиму.

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Заморожувати можна не тільки ягоди та фрукти! Ми вже звикли до мороженої моркви, кабачків, горошку та навіть кукурудзи, але морожений буряк залишається не надто популярним. Це чудовий варіант для збереження його смаку та користі протягом зимових місяців, пише сайт prostoway.

Солодкий і ароматний буряк можна морозити як варений, так і сирий. Однак зі свого досвіду ми радимо віддати перевагу вареному вигляду. Після відварювання ви можете не тільки використовувати його окремо, але й, наприклад, запікати в духовці до досягнення бажаної м’якості.

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Очищений і готовий до використання буряк рекомендуємо порізати так, як плануєте його використовувати. На спеціальне деко в один шар вкладіть порції буряка та заморозьте. Після цього акуратно перекладіть заморожені шматочки в герметично закритий контейнер. Такий буряк легко збережете у морозильній камері до 4 місяців, з умовою, що температура не буде надто коливатися, і уникнете повторного замороження.

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