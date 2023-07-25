Маринована капуста з буряком "пелюстка": простий 10-хвилинний рецепт
Маринована капуста з буряком – це смачна та корисна страва, яка може стати ідеальним доповненням до будь-якого столу. Вона готується з простих інгредієнтів.
Для приготування маринованої капусти з буряком вам знадобляться:
- голівка білокачанної капусти
- буряк
- морква
- цибулина
- 3 зубчики часнику
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. оцту 6%
- 1/2 ч. л. чорного перцю горошком
- 2 шт. лаврового листа
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Спосіб приготування:
- Капусту треба нарізати чималими шматками.
- Буряк, моркву і цибулю наріжте соломкою.
- Часник пропустіть через прес.
- Змішайте у глибокій мисці капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист.
- Перекладіть капусту в банку, закатайте кришкою і приберіть в холодильник на 3-4 дні.
Маринована капуста з буряком готова! Смачного!
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