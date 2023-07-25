Маринована капуста з буряком 'пелюстка': простий 10-хвилинний рецепт

Маринована капуста з буряком – це смачна та корисна страва, яка може стати ідеальним доповненням до будь-якого столу. Вона готується з простих інгредієнтів.

Для приготування маринованої капусти з буряком вам знадобляться:

голівка білокачанної капусти

буряк

морква

цибулина

3 зубчики часнику

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ст. л. оцту 6%

1/2 ч. л. чорного перцю горошком

2 шт. лаврового листа

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Спосіб приготування:

Капусту треба нарізати чималими шматками. Буряк, моркву і цибулю наріжте соломкою. Часник пропустіть через прес. Змішайте у глибокій мисці капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист. Перекладіть капусту в банку, закатайте кришкою і приберіть в холодильник на 3-4 дні.

Маринована капуста з буряком готова! Смачного!

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