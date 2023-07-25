Маринованная капуста со свеклой 'пелюстка': простой 10-минутный рецепт

Маринованная капуста со свеклой – это вкусное и полезное блюдо, которое может стать идеальным дополнением к любому столу. Она готовится из простых ингредиентов.

Для приготовления маринованной капусты со свеклой вам понадобятся:

головка белокочанной капусты

свекла

морковь

луковица

3 зубчика чеснока

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. уксуса 6%

1/2 ч. л. черного перца горошком

2 шт. лаврового листа

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Способ приготовления:

Капусту нужно нарезать большими кусками. Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте в глубокой миске капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Переложите капусту в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Маринованная капуста со свеклой готова! Приятного аппетита!

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