Як ідеально відмити скляну вазу без розводів: прості способи

Скляні вази, зокрема ті, що мають внутрішні візерунки, можуть стати справжнім викликом під час відмивання після того, як в них стояли живі квіти. Зелений наліт та інші забруднення можуть не лише зіпсувати зовнішній вигляд вази, а й негативно вплинути на тривалість стояння нових живих квітів.

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Але не варто хвилюватися, на сайті prostoway підготували для вас декілька ефективних способів, які допоможуть з легкістю відновити блиск ваших ваз.

Лимонна свіжість: Вам знадобиться 250 мл теплої води та одна велика ложка лимонної кислоти. Розчиніть лимонну кислоту у теплій воді і залийте отриманий розчин у вазу. Дайте вазі постояти так протягом декількох годин. Після цього ретельно промийте і витріть вазу. Сольова магія: Ще один спосіб полягає в використанні солі. Розчиніть столову ложку кухонної солі у 500 мл теплої кип'яченої води. Переконайтеся, що сіль повністю розчинилася. Залийте отриманий розчин у вазу, добре закрийте кришкою і енергійно струсіть вазу. Потім залиште її так на 15 хвилин, а після цього знову промийте і витріть. Ваша ваза залишиться без розводів та плям.

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